Опрос: «Молчуны» — худший вариант для свидания вслепую

Опубликовано 23rd April, 2012

По результатам недавно проведённого опроса, респонденты меньше всего хотели бы оказаться на свидании вслепую со снобами или особами, предпочитающими всему односложные ответы.
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Рубрика: Общество

Разведённые кореянки предпочитают мужчин без брачного опыта

Опубликовано 10th February, 2012

Как выяснилось в ходе недавнего опроса, разведённые женщины в качестве потенциальных мужей предпочитают мужчин, никогда не состоявших в браке.
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Рубрика: Общество

Число проживающих в Южной Корее иностранцев достигло 1,4 млн. человек

Опубликовано 16th December, 2011

Число иностранных жителей, проживающих в Южной Корее, неуклонно растёт и уже достигло 1,4 млн.человек (3% от общей численности населения страны) — таковы данные министерства юстиции по состоянию на октябрь этого года.
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Рубрика: Общество

Корейские кулинарные фестивали приветствуют кухни со всего мира

Опубликовано 17th November, 2010

По всей Южной Корее для повышения осведомлённости и благожелательного отношения к мультикультурным семьям пройдут кулинарные фестивали, организаторами которых выступят местные компании и органы самоуправления.
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Рубрика: Культура

Сеул примет участие в Часе Земли

Опубликовано 26th March, 2010

27-го марта Сеул примет участие в международной акции «Час Земли» и приглушит свои огни в промежуток с 20:30 до 21:30.
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Рубрика: Интересное

Инчхон: лучший аэропорт мира уже 5 лет подряд

Опубликовано 25th February, 2010

Международный аэропорт Инчхон был назван – в очередной раз – лучшим аэропортом в исследовании «Airport Quality Survey 2009», проведённом Международным советом аэропортов (Airport Council International, ACI) и называемом «Нобелевской премией в области аэропортов».
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Рубрика: Интересное

Национальный биологический институт возглавит «зелёный рост» Южной Кореи

Опубликовано 9th December, 2009

Министерство земли, транспорта и морских дел в четверг, 3-го декабря, в уезде Сочхон провинции Чхунчхон-Намдо провело церемонию закладки первого камня Национального института биологических исследований, в которой принял участие глава уезда, а также 2 тыс. местных жителей.
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Рубрика: Наука

Корейские офисы «зеленеют»

Опубликовано 3rd November, 2009

Каждый день по всей стране в мусорное ведро отправляется так много одноразовых предметов, включая бумажные стаканчики, а также наполовину использованные листы бумаги.
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Рубрика: Государство

КНДР отпустила задержанных ранее южнокорейских рыбаков

Опубликовано 30th August, 2009

Как сообщила морская полиция Республики Корея (РК), четверо южнокорейских рыбаков, задержанных властями КНДР в прошлом месяце после непреднамеренного пересечения морской границы, вернулись в РК в субботу на своём судне после освобождения в тот же день.
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Рубрика: Международные отношения

Корейским солдатам запретят критиковать президента в Интернете

Опубликовано 10th July, 2009

В рамках поправок к Этическому кодексу военнослужащих солдатам запретят порочить и злословить в адрес президента, высшего военного командира, через Интернет, – сообщило в четверг Министерство национальной обороны.
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Рубрика: Вооруженные силы, Государство

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