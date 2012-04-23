Опрос: «Молчуны» — худший вариант для свидания вслепую
По результатам недавно проведённого опроса, респонденты меньше всего хотели бы оказаться на свидании вслепую со снобами или особами, предпочитающими всему односложные ответы.
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По результатам недавно проведённого опроса, респонденты меньше всего хотели бы оказаться на свидании вслепую со снобами или особами, предпочитающими всему односложные ответы.
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Как выяснилось в ходе недавнего опроса, разведённые женщины в качестве потенциальных мужей предпочитают мужчин, никогда не состоявших в браке.
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Число иностранных жителей, проживающих в Южной Корее, неуклонно растёт и уже достигло 1,4 млн.человек (3% от общей численности населения страны) — таковы данные министерства юстиции по состоянию на октябрь этого года.
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По всей Южной Корее для повышения осведомлённости и благожелательного отношения к мультикультурным семьям пройдут кулинарные фестивали, организаторами которых выступят местные компании и органы самоуправления.
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27-го марта Сеул примет участие в международной акции «Час Земли» и приглушит свои огни в промежуток с 20:30 до 21:30.
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Международный аэропорт Инчхон был назван – в очередной раз – лучшим аэропортом в исследовании «Airport Quality Survey 2009», проведённом Международным советом аэропортов (Airport Council International, ACI) и называемом «Нобелевской премией в области аэропортов».
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Министерство земли, транспорта и морских дел в четверг, 3-го декабря, в уезде Сочхон провинции Чхунчхон-Намдо провело церемонию закладки первого камня Национального института биологических исследований, в которой принял участие глава уезда, а также 2 тыс. местных жителей.
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Каждый день по всей стране в мусорное ведро отправляется так много одноразовых предметов, включая бумажные стаканчики, а также наполовину использованные листы бумаги.
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Как сообщила морская полиция Республики Корея (РК), четверо южнокорейских рыбаков, задержанных властями КНДР в прошлом месяце после непреднамеренного пересечения морской границы, вернулись в РК в субботу на своём судне после освобождения в тот же день.
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В рамках поправок к Этическому кодексу военнослужащих солдатам запретят порочить и злословить в адрес президента, высшего военного командира, через Интернет, – сообщило в четверг Министерство национальной обороны.
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