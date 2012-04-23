Опубликовано

Как сообщила морская полиция Республики Корея (РК), четверо южнокорейских рыбаков, задержанных властями КНДР в прошлом месяце после непреднамеренного пересечения морской границы, вернулись в РК в субботу на своём судне после освобождения в тот же день.

[Читать далее →]

Рубрика: Международные отношения